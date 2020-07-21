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Правительство до сих пор не имеет достоверной информации о состоянии и объёмах лесных ресурсов России

, 17:55 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство до сих пор не имеет достоверной информации о состоянии и объёмах лесных ресурсов России

Российские леса занимают значительную площадь страны. Государственная политика относительно данного ресурса определена Стратегией развития лесного комплекса. Она была принята два года назад, однако показала свои слабые стороны и отправлена на доработку.

За 20 лет лесам практически не уделялось внимания со стороны правительства. Объёмы лесовосстановления сократились, растут масштабы незаконной вырубки. Большой урон наносят пожары, авиации и финансовых средств для тушения не хватает.

В лесной сфере один из самых высоких уровней криминализации. Правительство до сих пор не имеет достоверной информации о состоянии и объёмах лесных ресурсов России.

Разработчики проекта развития лесного комплекса оставили без внимания вопрос изношенности оборудования лесопромышленных предприятий. Для соблюдения видимости решения проблемы правительство спустило документ для обсуждения в региональные парламенты. После этого проекты стратегии развития лесного фонда снова отправятся в центр. Они будут заслушиваться на различных экспертных площадках, конференциях, парламентских слушаниях в Совете Федерации. Только после этого возможно утверждение какого-либо окончательного документа. При этом, эксперты отмечают, что пандемия отодвигает проблему как минимум на два года.

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