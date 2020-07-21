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21 июля 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели» ]

Российские леса занимают значительную площадь страны. Государственная политика относительно данного ресурса определена Стратегией развития лесного комплекса. Она была принята два года назад, однако показала свои слабые стороны и отправлена на доработку.



За 20 лет лесам практически не уделялось внимания со стороны правительства. Объёмы лесовосстановления сократились, растут масштабы незаконной вырубки. Большой урон наносят пожары, авиации и финансовых средств для тушения не хватает.



В лесной сфере один из самых высоких уровней криминализации. Правительство до сих пор не имеет достоверной информации о состоянии и объёмах лесных ресурсов России.



Разработчики проекта развития лесного комплекса оставили без внимания вопрос изношенности оборудования лесопромышленных предприятий. Для соблюдения видимости решения проблемы правительство спустило документ для обсуждения в региональные парламенты. После этого проекты стратегии развития лесного фонда снова отправятся в центр. Они будут заслушиваться на различных экспертных площадках, конференциях, парламентских слушаниях в Совете Федерации. Только после этого возможно утверждение какого-либо окончательного документа. При этом, эксперты отмечают, что пандемия отодвигает проблему как минимум на два года.



