Российское зерно может использоваться как политический инструмент

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21 июля 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

Из-за аномальной погоды в России гибнут посевы. Сокращение урожая зерновых культур оценивается в несколько раз по сравнению с плановыми показателями. Аграрии подсчитывают убытки. Иностранные покупатели зерна опасаются, что на фоне плохих урожаев экспорт будет сокращён до предельных значений. Российское правительство сообщило о предоставлении инвестиционных кредитов аграрным компаниям.



В регионах зафиксированы опасные явления: атмосферная засуха, суховей. Режим ЧС из-за засухи введён в Новосибирской области, Алтайском крае, Челябинской области. В последней потери могут составить 40% от планируемого объёма. Хорошими урожаями зерновых могут похвастаться Центральное Черноземье, Поволжье.



Нивелировать погодные последствия может увеличение пашенных территорий для засева пшеницы. Ряд российских регионов в этом году за счёт данного фактора получит высокий урожай.



Министерство сельского хозяйства держит ситуацию на контроле и активно взаимодействует с субъектами. Застрахованные аграрии уже начали получать компенсации.



Иностранные эксперты полагают, если России получится вытеснить зарубежные компании с международного рынка по экспорту зерна, то поставки могут использоваться как политический инструмент.



