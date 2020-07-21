Из-за аномальной погоды в России гибнут посевы. Сокращение урожая зерновых культур оценивается в несколько раз по сравнению с плановыми показателями. Аграрии подсчитывают убытки. Иностранные покупатели зерна опасаются, что на фоне плохих урожаев экспорт будет сокращён до предельных значений. Российское правительство сообщило о предоставлении инвестиционных кредитов аграрным компаниям.
В регионах зафиксированы опасные явления: атмосферная засуха, суховей. Режим ЧС из-за засухи введён в Новосибирской области, Алтайском крае, Челябинской области. В последней потери могут составить 40% от планируемого объёма. Хорошими урожаями зерновых могут похвастаться Центральное Черноземье, Поволжье.
Нивелировать погодные последствия может увеличение пашенных территорий для засева пшеницы. Ряд российских регионов в этом году за счёт данного фактора получит высокий урожай.
Министерство сельского хозяйства держит ситуацию на контроле и активно взаимодействует с субъектами. Застрахованные аграрии уже начали получать компенсации.
Иностранные эксперты полагают, если России получится вытеснить зарубежные компании с международного рынка по экспорту зерна, то поставки могут использоваться как политический инструмент.
Аргументы Недели → Экономика 13+
Российское зерно может использоваться как политический инструмент
21 июля 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]
Из-за аномальной погоды в России гибнут посевы. Сокращение урожая зерновых культур оценивается в несколько раз по сравнению с плановыми показателями. Аграрии подсчитывают убытки. Иностранные покупатели зерна опасаются, что на фоне плохих урожаев экспорт будет сокращён до предельных значений. Российское правительство сообщило о предоставлении инвестиционных кредитов аграрным компаниям.