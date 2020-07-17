Россия потеряла зарубежных инвесторов

Аргументы Недели → Экономика 13+

17 июля 2020, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]

Несмотря на наличие в России многочисленных инвестиционных проектов, единственными желающими, кто готов вкладывать средства в нашу экономику, являются спекулянты.



Иностранцев отпугивает силовое давление на бизнес, повальная коррупция. Аналитический центр «Платформа» установил, что более 70% зарубежных предпринимателей считают неблагоприятными условия для построения бизнеса в России. Причём более половины опрошенных инвесторов прогнозируют, что дальше будет ещё хуже.



В этом году иностранные инвесторы не вложили ни одного рубля в российскую экономику. Такой показатель является антирекордом за последние 10 лет. Причём коронавирус в этих условиях выступил катализатором снижения инвестиционной привлекательности, а не останавливающим фактором. В начале 2010-х Россия была очень популярной площадкой для вложения инвестиций. Среднегодовой приток инвестиционного капитала составлял порядка 50 миллиардов долларов в год.



Отмена негласных льгот для зарубежных инвесторов, «крымская весна» и уголовные преследования по экономическим делам отбили желание иностранцев сотрудничать с нашим государством.



К тому же в предыдущие годы иностранные инвестиции являлись индикатором конкурентоспособности России на мировом экономическом пространстве. Сегодня инвестиции рассматриваются в определённых политических кругах как угроза, подрывающая стабильность государства.



