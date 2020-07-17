РМК в 2020 году увеличит инвестиции в России на 12 процентов

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17 июля 2020, 12:07 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото пресс-службы РМК

Русская медная компания в 2020 году планирует вложить в развитие своих активов в России более 54 миллиардов рублей, что на 12% больше, чем в 2019 году.

Компания готовится к освоению Тарутинского месторождения в Челябинской области. На заводе «Карабашмедь» идет техническое перевооружение, связанное с увеличением производительности до 230 тысяч тонн черновой меди (265 тысяч тонн анодной меди) в год. А на Кыштымском медеэлектролитном заводе реализуется проект по перевооружению цеха электролиза меди производительностью 125 тысяч тонн катодов в год.

Реализация данных проектов позволит увеличить мощности РМК по выпуску катодной меди с 220 тысяч до 310 тысяч тонн в год. На финальном этапе находится на КМЭЗе проект организации единственного в России производства медной электролитической фольги для высокотехнологичной электроники и литий-ионных аккумуляторов. Мощность нового производства – около 1,2 тысяч тонн в год. Мощностей цеха электролиза фольги хватит, чтобы полностью покрыть потребность внутреннего рынка и поставлять продукцию за рубеж.