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По данным Росстата, в России подорожал бензин

, 21:49 [ «Аргументы Недели» ]

По данным Росстата, в России подорожал бензин
АЗС, фото: pixabay.com

По данным Росстата, за неделю с 6 по 12 июля, в России подорожал бензин.  Автомобильное топливо стало стоить заметно дороже. Согласно статистике, бензин в среднем подорожал на 20 копеек, дизельное топливо - на 8 копеек за литр.

Средняя цена бензина марки Аи-95 за прошлую неделю выросла на 23 копейки и составила 46,61 руб., Аи-92 - на 19 копеек (42,97 руб.) Аи-98 - на 16 копеек, до (52,53 руб. за литр.  Рост цен на бензин отмечен в 77 центрах российских субъектов.

Более цены на автомобильное топливо поднялись в Махачкале и Южно-Сахалинске на 2,8% и 2,3% соответственно.
В Москве цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге – на 0,4%.

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