Коммунальная отрасль оказалась на грани кризиса

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16 июля 2020, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства готовится в отопительному сезону. В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России озабочены подходом к подготовке некоторых регионов.



Руководитель Ведомства Владимир Якушев указал на послабления, которые ввели власти в период карантинных мер. Платежи за услуги ЖКХ упали. Если ситуация к началу отопительного сезона не изменится, то имеется риск его срыва.



В апреле правительство ввело мораторий на штрафы и отключения от коммунальных услуг за задолженности. Если до карантина собираемость платежей составляла порядка 96%, то после апреля она упала до 63%.



В Министерстве строительства сообщили, что высоким качеством предоставления услуг могут похвастаться только газо-, электроснабжающие организации благодаря нормальному состоянию инфраструктуры. При этом сферы тепло-, водоснабжения и водоотведения имеют изношенную инфраструктуру. Деятельность ряда предприятий и вовсе носит убыточный характер.



Управляющие компании из-за падения прибыли и увеличения расходов вынуждены сокращать затраты на содержание домов. В дальнейшем это приведёт к увеличению количества аварий.



Предоставить скидку на услуги ЖКХ ни одна энергопоставляющая компания не согласится. Компенсировать потери сферы можно только из бюджета, а он, мягко говоря, не позволяет этого сделать.



