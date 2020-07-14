Доходы от экспорта российского золота впервые в истории современной России превысили выручку от продаж газа

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14 июля 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

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Доходы от продаж золота впервые в истории современной России превысили выручку от экспорта газа. За экспорт золота в апреле—мае получено $3,55 млрд. Но это не сможет компенсировать снижение поступлений от поставок нефти и газа за рубеж.

Экспорт золота из России во втором квартале 2020 года превысил в денежном выражении экспорт трубопроводного газа, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) и Центрального банка (ЦБ).

За апрель и май российские компании экспортировали 65,4 т золота. Согласно данным ФТС, за эти два месяца «Газпром» продал за рубеж топлива на $2,4 млрд. По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца. Это минимальное значение за квартал с 2002 года, следует из данных Банка России.



Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов отметил, что такая ситуация в истории современной России сложилась впервые. По его словам, как минимум с 1994 года экспорт газа приносил больше выручки, чем экспорт золота.

По итогам января-мая 2020 года Россия сократила производство необработанного или полуобработанного золота.