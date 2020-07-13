Инвесторы начали осуществлять крупные финансовые вложения в китайские фонды

Аргументы Недели → Экономика 13+

13 июля 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

В первой половине июля произошли серьёзные вливания инвесторами средств в фонды КНР. Общий объём финансовых вложений превысил 6 миллиардов долларов. Это самый крупный показатель за последние пять лет.



Китай по итогам года может показать среди самых крупных экономик рост как минимум на 1%. Это серьёзный результат в современных условиях пандемии.

И это несмотря на обособленность рынка Китая, который редко реагирует на изменения в мире.



Положительные сдвиги в Китае не означают продолжения развития на мировых площадках, если пандемия не будет спадать. Для российского рынка основным фактором по-прежнему является цена на энергоресурсы. После апрельских антирекордов цена на нефть восстановилась до уровня в 40 долларов за баррель.

Дополнительным стимулом для российского рынка могут стать дивиденды. Крупные корпорации начнут их выплачивать уже в текущем месяце. «Газпром» планирует выплатить более 360 миллиардов рублей, «ЛУКОЙЛ» порядка 240 миллиардов, «Алроса» - 48 миллиардов рублей. Если средства будут реинвестированы, то рынок сможет получить значительный стимул для дальнейшего развития. В этом году инвесторы забрали из российских фондов лишь 70 миллионов долларов. Это весьма низкий показатель по сравнению с предыдущим годом.



