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Экономист рассказал, что государство почти никак не реагирует на сложившуюся экономическую ситуацию

, 14:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Экономист рассказал, что государство почти никак не реагирует на сложившуюся экономическую ситуацию
фото: pixabey

Экономист Михаил Делягин рассказал, что государство почти никак не реагирует на сложившуюся экономическую ситуацию. Он отметил, что 45 % процентов людей получают меньше 15 тысяч рублей в месяц. 

«Это даже ниже официальной оценки среднего класса, которой нас шокировала наше замечательное руководство. Напомню, реальный прожиточный минимум, который официально занижен примерно вдвое, до «коронабесия» составлял где-то 25 тысяч рублей»,- подчеркнул эксперт. Он также добавил, что здесь не очень понятно, у кого доход стал меньше, а у кого он приблизился к нулю. И государство практически никак не реагирует на эту кошмарную ситуацию и никак не оказывает значимую поддержку людям»,- отметил он. 

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