В нацпроектах по борьбе с бедностью побеждает бедность

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7 июля 2020, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]

В Министерстве экономического развития России сообщили о корректировке сроков реализации национальных проектов. Изменения связаны со снижением мировых цен на энергоносители, а также пандемией, затронувшей экономику России.



В ведомстве Максима Решетникова указали на необходимость донастройки национальных проектов и значительных средств для их реализации. Правительство в сложившихся условиях планирует продлить сроки реализации нацпроектов до 2030 года.



Аудиторы Счётной палаты подтверждают снижение экономической активности россиян из-за эпидемиологических мер. Это негативно отразится на занятости населения и уровне заработной платы. В таких условиях "Национальная идея по снижению бедности" имеет большой риск провала. Безработица по итогам мая достигла максимальных показателей в 6% от рабочей силы. Для исключения проблем в данном направлении требуется разработка новых мер, увеличение финансирования.



В настоящее время российский бюджет направлен на преодоление последствий кризиса. Реализацию программ можно отложить на определённый срок, чтобы выполнить их в дальнейшем в полном объёме и без сокращения затрат.



