Кыштымский медеэлектролитный завод показал высокий уровень менеджмента

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7 июля 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Сертификат, подтверждающий высокий уровень менеджмента предприятия

Кыштымский медеэлектролитный завод, который является подразделением «Русской медной компании», успешно прошел аудит и показал высокий уровень менеджмента.

Аудит провели эксперты немецкого центра по сертификации TÜVNORD. Они осуществили ресертификационный аудит предприятия по стандартам ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества», ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента» и новой версии стандарта ISO 45001:2017 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда — Требования и руководство по использованию».

Особенностью проверки стало то, что впервые область применения международных стандартов была расширена на готовящийся к запуску цех электролиза медной фольги. Новое подразделение прошло проверку на соответствие стандартам в трех областях сертификации и теперь включено в каждый из трех полученных предприятием сертификатов. Сертификаты действуют до 2023 года. При этом каждый год их необходимо будет подтверждать в ходе наблюдательных аудитов.

В течение нескольких дней аудиторы изучали документацию и производственные процессы на заводе, проводили интервью с руководителями и рядовыми сотрудниками подразделений.