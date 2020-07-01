Южноуральские власти озвучили грандиозные планы по жилью

Аргументы Недели → Экономика 13+

1 июля 2020, 17:22 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото из архива редакции

На Южном Урале планируют возводить до двух миллионов квадратных метров нового жилья ежегодно. Такое заявление сделал губернатор Алексей Текслер.

По его словам, на такой объем в регионе должны выйти к 2024 году. Для стимулирования спроса в регионе активно развивается пониженная льготная ипотечная ставка на новое жилье. Ее размер составляет 6,5 процента.

- С учетом последнего решения о расширении размера самой ипотеки до шести миллионов рублей и договоренностей со Сбербанком и ВТБ по уменьшению первоначального взноса с 20 до 15 процентов, спрос на эту программу будет еще более значительным, - считает Алексей Текслер.

Cтоит отметить, что вся новая застройка в регионе будет вестись комплексно. Это значит, что возводить будут не только дома, но и социальную инфраструктуру - школы, детсады, больницы, спортивные объекты.

- Сейчас во многих микрорайонах Челябинска и других городов нам приходится буквально исправлять ошибки прошлого и опережающими темпами выделять финансирование на эти цели, - подчеркнул губернатор.

Что касается темпов расселения ветхо-аварийного жилья, то регион идет с опережением. В прошлом году было расселено 17,5 тысячи квадратных метров ветхого жилья. На этот год планы еще грандиознее: почти 20 тысяч «квадратов». В результате в новые квартиры заедут более 2,2 тысячи человек.

- Я поставил задачу решить вопросы с переселением, которые определены нацпроектом со сроком исполнения – сентябрь 2025-го года, почти на два года раньше срока. Сейчас активно работаем с федеральным центром по финансированию, - сказал Алексей Текслер.

Продолжает решаться проблема обманутых дольщиков. В прошлом году сдали семь домов, квартиры получили 1,2 тысячи человек. В этом году восстановили права еще 450 обманутых дольщиков – им были произведены замены помещений и выплачена компенсация.

- Совместно с Фондом ДОМ.РФ создан Региональный фонд защиты прав дольщиков. Подписаны соглашения на достройку 21 дома. Область в этом и следующем году направит в региональный фонд более одного миллиарда рублей. Также сделаны необходимые заявки на федеральное финансирование. По мере их одобрения будут решены все оставшиеся вопросы с дольщиками, - заверил губернатор.