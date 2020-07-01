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Южноуральские власти озвучили грандиозные планы по жилью

, 17:22 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

Южноуральские власти озвучили грандиозные планы по жилью
Фото из архива редакции

На Южном Урале планируют возводить до двух миллионов квадратных метров нового жилья ежегодно. Такое заявление сделал губернатор Алексей Текслер.

По его словам, на такой объем в регионе должны выйти к 2024 году. Для стимулирования спроса в регионе активно развивается пониженная льготная ипотечная ставка на новое жилье. Ее размер составляет 6,5 процента.

- С учетом последнего решения о расширении размера самой ипотеки до шести миллионов рублей и договоренностей со Сбербанком и ВТБ по уменьшению первоначального взноса с 20 до 15 процентов, спрос на эту программу будет еще более значительным, - считает Алексей Текслер.

Cтоит отметить, что вся новая застройка в регионе будет вестись комплексно. Это значит, что возводить будут не только дома, но и социальную инфраструктуру - школы, детсады, больницы, спортивные объекты.

- Сейчас во многих микрорайонах Челябинска и других городов нам приходится буквально исправлять ошибки прошлого и опережающими темпами выделять финансирование на эти цели, - подчеркнул губернатор.

Что касается темпов расселения ветхо-аварийного жилья, то регион идет с опережением. В прошлом году было расселено 17,5 тысячи квадратных метров ветхого жилья. На этот год планы еще грандиознее: почти 20 тысяч «квадратов». В результате в новые квартиры заедут более 2,2 тысячи человек.

- Я поставил задачу решить вопросы с переселением, которые определены нацпроектом со сроком исполнения – сентябрь 2025-го года, почти на два года раньше срока. Сейчас активно работаем с федеральным центром по финансированию, - сказал Алексей Текслер.

Продолжает решаться проблема обманутых дольщиков. В прошлом году сдали семь домов, квартиры получили 1,2 тысячи человек. В этом году восстановили права еще 450 обманутых дольщиков – им были произведены замены помещений и выплачена компенсация.

- Совместно с Фондом ДОМ.РФ создан Региональный фонд защиты прав дольщиков. Подписаны соглашения на достройку 21 дома. Область в этом и следующем году направит в региональный фонд более одного миллиарда рублей. Также сделаны необходимые заявки на федеральное финансирование. По мере их одобрения будут решены все оставшиеся вопросы с дольщиками, - заверил губернатор.