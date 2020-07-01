Южноуральский бизнес получит порцию мер поддержки

Аргументы Недели → Экономика 13+

1 июля 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото Дмитрия Куткина

В области принимаются все необходимые меры для того, чтобы деловая жизнь пришла в норму, восстановились занятость и доходы граждан, а также произошел рост экономики. В связи с этим министерством экономического развития по поручению губернатора Алексея Текслера были разработаны два законопроекта. Депутаты ЗСО оперативно рассмотрели их и утвердили.

Предусмотрено изменение механизма предоставления льгот по налогам на имущества и прибыль для резидентов и управляющих компаний индустриальных парков. Со следующего года они будут предоставляться не по итогам налогового периода, а поквартально.

От уплаты налога на имущество освобождаются организации, реализующие с начала 2016 года региональные приоритетные инвестиционные проекты, которые включены в перечни по строительству или по реконструкции и техническому перевооружению объектов основных средств.

Значительно расширяется список сфер деятельности, в которых может реализовываться приоритетный инвестиционный проект. Так, включены такие сферы, как образование, культура и спорт.

Законопроектами вдвое снижается минимальный размер капитальных вложений, предусмотренных инвестиционным проектом для включения в перечень по строительству. Теперь, чтобы попасть в перечень по реконструкции и техническому перевооружению объектов основных средств, минимальный размер капитальных вложений должен составлять 50 миллионов рублей.