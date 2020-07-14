Первую партию земляники презентовал резидент ТОР «Хабаровск»

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14 июля 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Производитель JGC Evergreen презентовал хабаровчанам свой новый продукт. К огурцам, помидорам, редису и зелени, что уже выращиваются на площадке индустриального парка «Авангард», теперь добавилась кисло-сладкая земляника.

В теплице, площадью 480 квадратов уже поспела пробная партия из трех тысяч кустов японской ягоды. Здесь «Ёцубоси» плодоносит долго, около полугода, чем выгодно отличается от дальневосточных сортов, растущих в открытом грунте. Они дают урожаи только 3-4 месяца.

– Продолжительный срок получения урожая – особенность японских сортов. «Ёцубоси», как и любой японец, очень требовательная. Но, при должном уходе, все получается, – отмечает специалист по выращиванию земляники Евгений Злодеев. – Надкусив ягоду человек сначала почувствует аромат, затем легкую кислинку и приятную «клубничную» сладость.

Прежде, чем заняться выращиванием этой ягоды в Хабаровске, Евгений Злодеев прошёл стажировку в стране восходящего солнца. В теплицах все должно быть выверено и неукоснительно соблюдаться: температура, влажность и световой режим. Даже шмелей для опыления утонченной иностранки завозят из Голландии. Как утверждает специалист, именно они правильно садятся на цветок, что гарантирует правильную форму будущим плодам.

По словам генерального директора JGC Evergreen Араи Казунори, «Ёцубоси» стала первым сортом, получившим госрегистрацию в России.

– Я очень горд тем, что стал первым, кто зарегистрировал японский сорт в России, – подчеркнул во время презентации первого урожая Араи Казунори. – Сортоиспытания мы проводили как в Японии, так и здесь. На все это понадобилось около трех лет. Но важно учитывать, что подобного опыта ни у кого не было, поэтому понадобилось больше времени. Зато теперь мы знаем, в какие учреждения и в каком порядке необходимо подавать документы.

Пока землянику можно приобрести только в фирменных магазинах компании, где, по словам производителей, она практически моментально раскупается. Они надеются, что ягода придется по вкусу хабаровчанам.

– Через два года масштабы возрастут. Для этого мы планируем построить новые теплицы. Сейчас у нас есть пять свободных гектаров земли. Половину этой площади хотим отдать, именно, под землянику, – рассказал о планах генеральный директор JGC Evergreen.

Отметим, 25 июня двум ТОРам – комсомольскому и хабаровскому исполнилось 5 лет. Первыми запустили производство компания Технониколь-ДВ, сейчас она вышла на проектную мощность и выпускает около ста видов продукции. Также первопроходцами стали JGC Evergreen. Добились успеха и другие резиденты.

– Прошлый год был показательным для Хабаровского края. У нас запустилось 19 проектов – больше, чем в других регионах. Один из них – Международный аэропорт, который может обслуживать более двух миллионов пассажиров в год, - рассказывает директор УК ТОР «Хабаровск» (дочернее общество АО «Корпорация развития Дальнего Востока») Ирина Серова.

Резиденты ТОР получают преференции по налогу на прибыль. Первые пять лет предприятие освобождается от уплаты, а следующие пять лет выплачивают пониженную ставку – 12% вместо 20%. Также преимуществом для предприятий становятся пониженные страховые взносы: резиденты выплачивают 7.6% вместо 30%. Такие условия созданы для того, чтобы компания могла наладить производство, а затем закрепиться на рынке.

– На сегодняшний день в крае функционируют три ТОР: в Хабаровске, Комсомольске и Николаевске. Также в Ванино и Советской гавани распространен режим Свободного порта Владивосток. На этих площадках осуществляют свою деятельность 90 резидентов. По результатам реализации данных проектов, планируется вложить в экономику края более 190 миллиардов рублей и создать более 10 тысяч рабочих мест, – сообщила Ирина Серова.

За счет государства ТОР обеспечиваются инфраструктурой и развиваются по принципу индустриального парка. К примеру, для предоставления резидентам ТОР «Хабаровск» необходимые мощности, федеральным и региональным бюджетами предусмотрено более 5 миллиардов рублей.

Напомним, впервые идею создания на Дальнем Востоке территорий опережающего развития озвучил в послании Федеральному собранию Владимир Путин 2 декабря 2013 года. Согласно его указу, ТОРы должны стать драйверами развития экономики в регионах.