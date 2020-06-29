Аргументы Недели → Экономика 13+

29 июня 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

фото: соцсети

Эпидемия коронавируса нанесла решительный удар по российской экономике: многие отечественные компании оказались на грани закрытия, производство временно останавливалось. Для того, чтобы выйти из сложившихся обстоятельств достойно, правительству необходимо было разработать план по поддержке и стабилизации экономической ситуации.

И некоторые меры действительно были приняты. Так, например, 23 июня в своем телеобращении президент России Владимир Путин анонсировал проведение, так называемого, «налогового маневра» в IT-отрасли, который должен был облегчить функционирование отечественных компаний, занимающихся разработкой и продажей софта.

телеобращение Владимира Путина





Действительно, если обратить внимание на ситуацию, которая разворачивается в мире, можно с уверенностью сказать, что именно ИТ-компании сегодня определяют будущее экономики. Отрасли добычи полезных ископаемых или производства еще несколько лет назад начали отставать от рынка информационных технологий. И такой беспрецедентный шаг президента, его революционное решение по экономике, могли бы подтолкнуть отечественные ИТ-организации к развитию, что привело бы к их выходу на международный рынок. Однако правительство обеспокоилось тем, что «налоговый маневр» ударит по государственной казне, и Минкомсвязи разработало контрмеры, чтобы вернуть упущенное. Оно предложило отменить «нулевой НДС» для российских компаний, что неизбежно приведет к еще большей монополизации отрасли, а малые представители бизнеса окажутся на грани банкротства.

Налоговый маневр Путина

Суть предложенных президентом мер по поддержке отрасли достаточно проста: «налоговый маневр» позволит российским IT-компаниям снизить финансовую зависимость от государства. Во-первых, было предложено снизить страховые взносы на сотрудников с 14% до 7,6%. Стоит отметить, что и раньше у отрасли были свои привилегии в этой области: стандартный процент страховых взносов равен тридцати. Сейчас же страховые взносы составят лишь четвертую часть от стандарта, а сама льгота станет бессрочной (ранее, 14% предлагали ввести лишь до 2023 года).

Во-вторых, президент предложил снизить и налог на прибыль для участников рынка информационных технологий. Теперь он опустится с 20% до 3%. И вот это уже действительно беспрецедентная мера: это фактически одни из лучших условий функционирования IT-отрасли в мире. Президент прокомментировал свое решение следующим образом:

«Сфера информационных технологий традиционно отличается высокой мобильностью. Предприниматели, сотрудники предпочитают жить и вести бизнес там, где это максимально удобно и комфортно. Поэтому налоговые, финансовые, правовые условия для работы в нашей стране должны быть глобально конкурентоспособны. И это требование касается, на самом деле, не только IT-сферы, но и всех без исключения секторов российской экономики»

«Нулевой НДС» и предложение Минкомсвязи

Другая мера поддержки российской ИТ-отрасли была предпринята еще в 2017 году. С этого года в России действует так называемый налог на Google. Он распространяется на зарубежные компании, и, согласно этому закону, электронные услуги также облагаются НДС. Например, цена на продажу информационного контента или платную подписку на сервисы формируется в том числе и тем, что в нее входит НДС. При этом закон не распространяется на российские ИТ-компании.

Теперь все будет иначе. «Налоговый маневр» обеспокоил правительство: объем средств, который раньше поступал в казну от прибыли российских компаний, сократится в разы. И Минкомсвязи предложило компенсировать этот убыток, отменив «нулевой НДС» для отечественных организаций. Проработать эти ответные меры поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов.



Андрей Белоусов

По мнению аналитиков, возврат НДС на продажу российского софта уже в 2021 году принесет в государственный бюджет порядка 42,5 млрд рублей. Это фактически нивелирует эффект обещанных мер поддержки, которые анонсировал Владимир Путин. Если меры будут окончательно утверждены, цена на софт может повыситься на 16%, что неизбежно приведет к потере конкурентоспособности малых российских IT-компаний. Более того, это создаст все условия еще большей монополизации отрасли. Например, компания «Яндекс», безусловный лидер на рынке, отличается тем, что ее система заработка построена не столько на продаже услуг (большая часть сервисов бесплатна), сколько на рекламе и партнерских проектах. Это значит, что компании не коснется возврат НДС, а «налоговый маневр» позволит оторваться от своих конкурентов еще дальше.