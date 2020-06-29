Инвестиционные перспективы Хабаровского края представил директор АНО АПИ Леонид Петухов

Аргументы Недели → Экономика

29 июня 2020, 09:25 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Комсомольск-на-Амуре; фото О.Аполлоновой

К примеру, речь шла о дальнейшей застройке микрорайона Ореховая сопка в Хабаровске. Здесь заработают механизмы территорий опережающего развития (ТОР). И в строительство жилья инвестор готов вложить 34 млрд рублей.

– Развитие микрорайона Ореховая Сопка в Хабаровском крае планируется активизировать с помощью режима ТОР. Там будут строить около 1,5 млн кв. м жилья. В настоящий момент мы активно работаем с одним из застройщиков – ООО «СЗ Перспектива», который планирует реализовать проект «Вершины», – приводятся в сообщении слова генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонида Петухова.

Через семь лет, согласно проекту, в микрорайоне, на территории в 69 га появятся кварталы: Пихтовый, Кедровый и Маньчжурский. Жилые дома здесь будут разной этажности – 25, 18, 13 и 9. Общая площадь жилья, в итоге, составит около 470 тыс. кв. м. Для этого в застройку вложат 34 млрд рублей. На нулевую стадию проект выйдет до конца этого года.

Помимо жилья, новый комплекс будет включать детские сады, две школы, детскую поликлинику. К тому же, строители благоустроят и озеленят дворы, не забыв про площадки для отдыха.

Во время прямого эфира вопрос инвестиционных проектов в крае поднимался неоднократно. Успешным был признан опыт в Комсомольске-на-Амуре.

– Хотелось бы больше видеть движение в Комсомольске-на-Амуре. Потому что это город федерального значения. Есть поручение президента о том, что мы должны его развивать, поэтому любого инвестора, который приходит с обрабатывающим производством, мы приглашаем именно в Комсомольск. И эта работа приносит очень большие плоды. Вы знаете, Корпорация по развитию Дальнего Востока, они большие молодцы, построили готовые корпуса на площадке «Парус» в Комсомольске-на-Амуре. Они практически заполнены на сто процентов. На мой взгляд так и надо работать, то есть создавать нормальные помещения, потому что некоторым инвесторам нужна инфраструктура, а они сами знают, что они хотят строить. Но для таких небольших обрабатывающих и сборочных производств, как в Комсомольские-на-Амуре, конечно, нужны готовые помещения, куда заходишь, включаешь компьютер и работаешь, – объяснил Леонид Петухов.

Также речь зашла о Большом Уссурийском острове. В планах – его активное развитие для туризма и торговли с китайскими соседями.

– Это большая работа. Как вы знаете, остров поделен пополам. И у нас очень большая программа, как сделать, чтобы это была единая система. Такой остров, которым могли бы гордиться и мы, и китайцы с точки зрения сотрудничества. Потому что туристический поток очень большой, – подчеркнул Леонид Петухов.

К тому же, не так давно Юрий Трутнев дал поручение рассмотреть возможность недорогих перелётов на Дальний Восток. Это может ещё больше увеличить туристический поток в регион.

В том числе, по словам Леонида Петухова, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта намерено перенимать успешный опыт в развитии туризма у Исландии.

— Мы провели переговоры по возможному сотрудничеству. Потому что опыт Исландии уникален: то, как они за 10 лет вырастили турпоток с 300 тыс. людей до 2, 5 млн. людей в год, поражает. Как раз очень похожие регионы по численности. 10 лет назад в Исландии было ровно столько туристов, сколько сейчас на Камчатке. Исландия и Камчатка очень близки по своей природе, — отметил Леонид Петухов.

Отмечены были и слабые места Хабаровского края. Так, например, директор АНО АПИ заострил внимание на том, что в крае достаточно слабо продвигаются сельскохозяйственные проекты. То есть, большая часть инвестпроектов – это в первую очередь деревообработка, заготовка леса и торговля им через Амур.

Как уже ни раз отмечалось, Хабаровский края – край зона рискованного земледелия. Природа здесь вносит свои коррективы в работу сельского хозяйства. Но при этом здесь присутствуют большие площади земель, пригодных для сельского хозяйства.

Также Леонид Петухов еще раз рассказал о туристических возможностях Дальнего Востока. Ведь это не только традиционно любимое всеми Приморье, но и Камчатка – регион с уникальной природой и огромными возможностями в плане туризма.