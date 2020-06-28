Как силовая олигархия занималась «Стратегией-2020»

Аргументы Недели → Экономика 13+

28 июня 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Фото: соцсети

Прошло уже более 10 лет, когда группой экспертов была представлена «Стратегия-2020». Ожидалось, что к 2020 году средняя зарплата в России будет измеряться тысячами долларов, реальный ВВП будет расти на 3,5-4% в год, инвестиции в основной капитал - на 6,1%, а промышленное производство - почти на 4%. Из пяти ключевых задач стратегии не решено ни одной!

Директор Института предприятий и рынков НИУ ВШЭ Андрей Яковлев, принимавший участие в создании документа, считает, что власть должна была сориентироваться на модернизацию экономики и интеграцию России в глобальный рынок. В то время, когда была озвучена Стратегия, начались протесты. Люди выступали против возвращения Владимира Путина, объявившего об участии в грядущих выборах.

«Наши протесты они бы пережили, но персональные истории Мубарака и Каддафи сильно напугали правящую элиту. И уже с 2012 года власть, заявляя об усилиях по улучшению позиций России в рейтинге Doing Business и привлечении инвесторов, одновременно начала охоту на иностранных агентов», - говорит Яковлев.

По словам эксперта, если раньше во властных структурах было некоторое равновесие между технократами из высшей федеральной бюрократии и силовиками, то в 2012 году силовики вышли на первый план и в дальнейшем именно они принимали ключевые решения. «Стратегию-2020» взяли на реализацию отдельные министерства, каждое из которых выбирало только те положения, которые были наиболее выгодны властям и не слишком ограничивали их полномочия.

Другой вариант развития был озвучен Изборским клубом, созданным при поддержке администрации президента. Там считали, что к 2020 году начнется Третья мировая война, которую развяжет против России и других крупных развивающихся стран глобальная финансовая олигархия, базирующаяся в США. Это было уже ближе к мировоззрению «силовиков», но отказываться от роскошных вилл и счетов в швейцарских банках власть имущие были не готовы. Видимо поэтому в государственных СМИ началось воспевание великого прошлого и победы над немцами, а теперь уже и над половцами с печенегами. О «Стратегии» можно было и не вспоминать.

В России роль государства в экономике постоянно росла. Огромной властью обладают естественные монополии и крупные частные компании, в то время как доля малого бизнеса в ВВП, как отмечают эксперты, в разы меньше, чем в развитых странах. Монополизм и рента не позволяют властям принимать рациональные экономические решения в интересах общества, а не структур силовой олигархии.

«Это некачественная экономика, в которой очень многое нуждается в переделке, и прежде всего, нуждается в изменении политический баланс сил, - считает другой автор «Стратегии-2020», ведущий научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Кирилл Рогов. - Когда у нас управляют экономикой олигархи и силовики, они действуют в интересах своей ренты и своих монополий. Вы не можете здесь ничего изменить, пока не измените политический баланс сил».

Иностранные инвесторы продолжали вкладываться в экономику России, которая им была интересна не только в силу природных ресурсов, но и в силу качества человеческого капитала. Уровень образования населения и работников позволяет открывать на нашей территории производства более сложных товаров и продуктов.

Тем не менее, примерно с 2014 года к иностранным предпринимателям в России стали относиться так же, как к своим. Показательный случай - дело Майкла Калви, который больше 20 лет проработал в России, привлек сюда несколько миллиардов долларов инвестиций, а затем, в феврале 2019 года, был арестован в рамках корпоративного спора, и до сих пор остается под домашним арестом. По данным СК, МВД и ФСБ, количество уголовных дел против бизнеса в прошлом году выросло на 37%.