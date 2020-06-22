Экономист назвал

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22 июня 2020, 21:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

фото:pixabey

Экономист Игорь Качалов считает противоборство между собственниками и арендаторами войной. По мнению эксперта, арендодатели, не желающие идти на переговоры, рискуют остаться без арендаторов.

«Мы участвуем в переговорах и пытаемся объяснить людям: поймите правильно, если говорить о Москве и Подмосковье, то закрылись и не откроются как минимум 2-3 тыс, например, кафе, баров и ресторанов. Они не просто не заплатят вам за прошлый месяц, они вообще не будут платить, их нет!», - рассказал специалист. Также он добавил, что арендодатели должны пойти на встречу собственникам, потому что должны понимать, что во время карантинных мер они не имели прежнего дохода.

