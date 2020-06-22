Все новости >>

Аргументы Недели Экономика 13+

Экономист назвал "войной" борьбу собственников с арендаторами

, 21:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

Экономист назвал
фото:pixabey

Экономист Игорь Качалов считает противоборство между собственниками и арендаторами войной. По мнению эксперта, арендодатели, не желающие идти на переговоры, рискуют остаться без арендаторов.

«Мы участвуем в переговорах и пытаемся объяснить людям: поймите правильно, если говорить о Москве и Подмосковье, то закрылись и не откроются как минимум 2-3 тыс, например, кафе, баров и ресторанов. Они не просто не заплатят вам за прошлый месяц, они вообще не будут платить, их нет!», - рассказал специалист. Также он добавил, что арендодатели должны пойти на встречу собственникам, потому что должны понимать, что во время карантинных мер они не имели прежнего дохода. 

СЕ

В мире

В ДНР раскрыли потери Киева после ответного удара сил республики по военным ВСУ

В ДНР раскрыли потери Киева после ответного удара сил республики по военным ВСУ

Бойцы ДНР подавили огневую активность военнослужащих Вооруженных сил Украины, обстрелявших ряд населенных пунктов на донецком направлении. Об этом заявили в Народной милиции самопровозглашенной республики.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью