Онлайн-форум «Тепличная отрасль: Новая реальность» пройдёт 26 июня

Аргументы Недели → Экономика 13+

22 июня 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Организуемый федеральным аграрным изданием «Журнал Агробизнес» онлайн-форум «Тепличная отрасль: Новая реальность» состоится 26 июня. К участию приглашаются: тепличные комбинаты и крестьянские фермерские хозяйства; компании, производящие удобрения и спецтехнику для теплиц, представляющие инновационные энергосберегающие технологии производства овощей в защищенном грунте; агрохолдинги и семенные компании; строительные компании (строительство теплиц); компании, производящие оборудование для полива, теплоснабжения, обеспечения микроклимата; представители торговых сетей; представители органов государственной власти. Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте https://greenhouseforum.ru/?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link

Специально для Вас выступят спикеры:

Валерий Кочергин, директор «Журнала Агробизнес»,

Гурий Шилов, генеральный директор компании «Гринхаус»,

Ивасенко Мария, руководитель проектов исследовательской компании «Технологии Роста»,

Тамара Решетникова, генеральный директор исследовательской компании «Технологии Роста»,

Александр Лысковский, CEO и соучредитель iFarm, эксперт Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по сельскому хозяйству,

Дмитрий Тосунов, менеджер по работе с ключевыми клиентами компания Syngenta,

Артем Алехин, заместитель генерального директора, УК «Горкунов»,

Ирина Бирман, сотрудник по вопросам сотрудничества с Королевством Нидерланды регионального представительства ТПП РФ, директор Stroomi BV и «Innovation Media».

Основные темы форума:

Российское овощеводство закрытого грунта: состояние отрасли, перспективы развития, господдержка в нынешних условиях.

Актуальные вопросы тепличной отрасли в период пандемии. Падение спроса на овощи в России, на фоне роста производства.

Технологии хранения и предпродажной подготовки овощей, для эффективной реализации. Роль распределительных центров.

Возможность перевозок овощей по регионам России.

Строительство плодоовощных хранилищ: какую технологию выбрать? Как предотвратить продуктовые потери?

Анализ технологий хранения овощей: выбор оптимальных решений.

Хранение и фасовка овощной продукции.

Инфраструктура сбыта овощей. Как реализовать в нынешних условиях?

Влияние импорта на реализацию отечественных овощей и фруктов. Нужны ли ограничения на ввод овощной продукции? Взгляд производителей, поставщиков и Россельхознадзора.

Организация логистических процессов и сбыта плодоовощной продукции: оптимальные механизмы взаимодействия с сетями.

Индустриальное производство овощей и управление качеством

Необходимы ли меры по ограничению наценки и роста цен на овощную продукцию в сетях?

Технологические инновации для хранения и транспортировки овощей.

Участвуют делегации от компаний: ООО Агростекло, КФХ "Алиса", Мастер Ключ, ООО "АГРО МЕНЕДЖМЕНТ", ООО ГринПро, РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева, БиоТехнология, АГРОСИТИ, Италполлина, VYNCKE NV, ООО "ТК Юнипластик", Фермата, Карельская Инвестиционная компания РБК, Agrow, ООО "Саммит Агро", Контур С, K+S Minerals & Agriculture GmbH, АО Рефсервис, Sativa, Агроимпульс ТД, Омск, ООО "ИЦ "Европейская Электротехника", ИП Microgreens, ООО "Рефлакс", ООО "Биобауэр", MOEX, BEFL, ALFAGRA, ООО "Органик Эраунд", ФГБОУ НРИУЭ АПК, AGRO GRINPHIL LTD., МУ администрация МО "Вешкаймский район", ООО "МГК "Световые Технологии", Волгоградский ГАУ, ИП Буряков, ООО "ВЕЛТОРФ", ООО НПО "КОМПАС", ИП Глава КФХ Жданова А.П., Legrand, ГКФХ ИП Мохов А.Ю., ООО Актив-Термокуб, сеть «Хороший выбор», Альянс, Сингента, ООО "Луговчане", Agrotek2012, Rauch landmashcinenfabrik, ООО «БонусАгро», АО "Кубаньжелдормаш", Евразийский дипломатический центр, МАНФОЛ ГРУПП, BCS SPA, ООО " Манфол Трейдинг", Содружество общин КМНС, КЛААС Восток, liaoning biochem co.,ltd., ООО СХП Поломское, ОРГАНИК, ООО "АгроМордовия", ОГБУ Аграрный центр Томской области, MANFOL GROUP, УкрАгроКонсалт, КБГАУ им В.М.Кокова, ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, Туровский ТК, Серпуховский округ, Представительство Курганской области при Правительстве РФ, ООО СТЭП, Агрид, Гавриш, ИП Палиенко и многие другие.

Итоги наших предыдущих мероприятий в онлайн-формате:

29 мая 2020 года прошел всероссийский онлайн-форум «Зерно России: новая реальность».

Конференцию посетили 1680 человек из 68 субъектов РФ, а также из Финляндии, Нидерландов, США, Австрии, Франции, Украины, Германии, Турции, Австралии, Великобритании и других стран. На мероприятии выступили 14 спикеров. Материалы предыдущего мероприятия можно приобрести по ссылке — http://events.agbz.ru/#timetable?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link

Подробную информацию о программе, регистрации и условиях участия, спонсорской и информационной поддержке Форума вы можете получить по телефонам или электронной почте оргкомитета Форума "Тепличная отрасль: новая реальность".

По вопросам партнерских опций:

+7 (909) 450-36-10, +7 (967) 308-88-94, +7 (988) 248-47-19, +7 (918) 017-88-22

По вопросам выступления: +7 (988) 248-47-17.

e-mail: events@agbz.ru

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