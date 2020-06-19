В России прогнозируется рост безработицы и обвал инвестиций

Аргументы Недели → Экономика 13+

19 июня 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

В ближайшие месяцы в России ожидается рост безработицы и инвестиционный провал. К такому выводу пришли специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. По их мнению, в стране может произойти цепочка кризисов, которые будут оказывать губительное влияние на экономику.



В случае второй волны карантина в стране произойдёт сокращение производственного сектора. Карантинные ограничения могут продлиться до следующего года. Это повлечёт масштабное высвобождение занятых людей. Российское руководство не готово к росту безработицы. Сокращение занятых людей будет происходить и в следующем году. Такой сценарий понизит заработные платы как минимум на 4%.



Зарубежные инвесторы пока находятся в выжидательной позиции. Иностранцы, вкладывающие деньги в российские проекты, не готовы к дальнейшему инвестированию. При этом они не намерены покидать страну. Старт новых финансовых вливаний планируется только в начале следующего года.



Кризис предсказывают и эксперты из Института народно-хозяйственного прогнозирования. По их оценкам, экономика к концу года упадёт более чем на 5%, а сокращение инвестиций составит порядка 7,4%. Прогнозировать приток новых капиталов в стране в ближайшие три года очень сложно, считают эксперты.



