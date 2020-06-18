Экономист рассказал, почему прогрессивная шкала налогообложения не может существовать в России

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18 июня 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: Pixabay

Экономист Михаил Делягин объяснил, почему прогрессивная шкала налогообложения в России существовать не может. Он отметил, что подобная мера может вызвать сильное недовольство.

«Идея прогрессивной шкалы подоходного налога предусматривает, что богатые люди должны платить больше, чем бедные. Как это принято во всем мире. Это принципиально противоречит интересам российских либералов. Даже в отличие от российского бизнеса, даже от олигархов, они категорически не хотят платить налоги в Российской Федерации. Как показывает практика, они готовы платить в других странах, но в России не готовы платить категорически», - рассказал экономист.