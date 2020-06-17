Эксперты назвали ведущую к богатству привычку россиян

Аргументы Недели → Экономика 13+

17 июня 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Состоятельные жители России имеют привычку откладывать заработанные деньги, а оставшиеся потратить, выяснили специалисты.

Исследование показало, что только 18% граждан откладывают свои доходы. Однако большинство россиян показывают безответственное сберегательное поведение. При этом 39% опрошенных заявили, что тратят полученные деньги на ближайшие нужды, а оставшиеся средства откладывают. По данным аналитиков, 43% граждан сразу тратят все, что получили.

Наиболее грамотное финансовое поведение демонстрируют одинокие работающие пожилые люди и одинокие мужчины до 40 лет. Женщины с ребенком реже остальных используют схему накопления.