Суд без доказательств

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15 июня 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Топ-менеджера АО «Стройтрансгаз» Александра Вахрушева голословно обвиняют в получении подкупа от депутата Соликамской городской думы, доверенного лица ООО «КамаСтрой» Дмитрия Кичигина. Цель «провокатора» Кичигина проста - снять Вахрушева с должности, скрыть проблемы с выполнением подряда и прикрыть собственные махинации по заключенным контрактам.

16 июня суд апелляционной инстанции рассматривает вопрос об отмене Приговора Свердловского районного суда г. Перми от 17 марта 2020 года, вынесенного в отношении невиновного и незаконно осужденного человека.

Директор проекта Дирекции реализации проектов в регионе Пермский край АО «Стройтрансгаз» Александр Вахрушев признан виновным в незаконном получении денег (часть 8 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп в особо крупном размере»), и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в сумме 11 000 000 рублей, и лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организаций на срок 4 года.

По версии полиции и СКР, Александр Вахрушев вымогал деньги у депутата Соликамской городской думы, Дмитрия Кичигина, у которого имелась доверенность от ООО «КамаСтрой». Эта компания из Соликамска с 5 декабря 2017 года выступает субподрядчиком АО «СтройТрансГаз» по возведению крупных прикамских строек - двух 19-этажных многоквартирных домов в микрорайоне «Любимов» - правобережной части Березников. Контракт на строительство составил 1,6 млрд рублей.

Согласно приговору, основанному на словах Дмитрия Кичигина, Вахрушев потребовал взятки за личную помощь в победе на конкурсе на выполнение строительных работ, за отсутствие проверок на стройплощадках и штрафных санкций за нарушение сроков исполнения контракта. Якобы он обещал за вознаграждение обеспечить компании Кичигина лояльность при исполнении контракта.

Всего, по словам Кичигина, сначала Вахрушев якобы вымогал 75 млн. руб., а потом сумма снизилась до 1,5 млн. При этом, сам же Кичигин и руководство ООО «Камастрой» подтвердило, что в 2018 года ими были получены авансы от АО «СтройТрансГаз» на сумму 225 млн. рублей без каких-либо откатов или взяток Вахрушеву.

Полицейские задержали Вахрушева утром 20 декабря 2018 года в кофейне «Кофе-Сити» и изъяли у него якобы 1,1 миллиона рублей наличными. Со слов Кичигина эта сумма была получена якобы за подписание актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости работ и затрат за ноябрь 2018 года, утверждается в постановлении суда.

Приговор, основанный на заявлении Кичигина, является незаконным, необоснованным, несправедливым и не соответствует требованиям уголовно-процессуального законодательства РФ, - доказала защита обвиняемого. На этом основана поданная ею апелляция.

В основу Приговора судом были положены недостоверные, не проверенные и недопустимые доказательства, каждое из которых документально опровергнуто стороной защиты. В частности, защита доказывает, что оснований для вымогательства взяток у Вахрушева просто не было, никаких переписок, свидетельствующих о готовящемся преступлении не было, изъятые у него в кафе деньги - 1,1 млн рублей – оказались подброшенным муляжом, а в постановление о возбуждении уголовного дела была внесена сумма еще до задержания, изъятия и пересчета денег. то есть нет никаких доказательств якобы совершенного преступления, кроме слов обвинителя Кичигина.

«В Приговоре не приведено ни одного доказательства совершения Александром Вахрушевым каких-либо незаконных действий, выходящих за рамки договора или закона при исполнении обязательств перед АО «Стройтрансгаз». Также в Приговоре не приведено доказательств проявления со стороны Вахрушева к Кичигину или ООО «Камастрой» какой-либо неоправданной лояльности при исполнении договора на исполнение договора строительства», - подчеркивает адвокат Вахрушева Артем Моисеев. «Моего подзащитного обвинили в получении коммерческого подкупа, однако в уголовном деле нет ни одного доказательства передачи ему денежных средств. Проводить экспертизу изъятых денежных средств суд отказался, несмотря на то, что защита представила доказательства того, что это были не настоящие деньги, а муляж», - говорит Моисеев.

Он также отмечает: суд отклонил фоноскопическую экспертизу - представленные Кичигиным аудиозаписи неизвестного происхождения и имеющие явные признаки монтажа, незаконно приняты судом, несмотря на отрицание подсудимым принадлежности его голоса. При этом сами аудиозаписи не содержат никаких сведений о вымогательстве коммерческого подкупа и его получении. Это подтверждено представленным в суд заключением специалиста. Однако, ни следствие, ни суд не назначили ни одной судебной экспертизы и ограничились только ложными показаниями Кичигина. «По сути, все доказательства, изложенные в Приговоре, являются недопустимыми, искаженными либо недостоверными. Александра Вахрушева осудили за несуществующее преступления, при отсутствии его вины», - подчеркивает Моисеев.

Независимые представители обеих компаний подтвердили, что «Стройтрансгаз» не ущемлял интересы «Камастроя» и не предоставлял никаких «преференций» своему субподрядчику: вовремя перечислял аванс и производил оплату только после подписания актов о приемке выполненных работ на основании подтвержденной техническим заказчиком исполнительной документации. То есть, оснований для подкупа Александра Вахрушева у Дмитрия Кичигина попросту не было. Когда за ноябрь 2018 года строительная компания не предоставила полный комплект исполнительных документов, она получила от «Стройтранзгаза» мотивированный отказ в приемке выполненных работ. Через месяц после того, как все необходимые документы «Стройтранзгазом» были получены, 19 декабря 2018 года акты были подписаны Вахрушевым и переданы на оплату. То есть, 20 декабря 2018 года у Кичигина не было мотивов передавать деньги Вахрушеву за подписание тех актов, которые уже были подписаны.

Это доказывает: никакой предвзятости или «лояльности» у топ-менеджера «Стройтрансгаза» к представителю компании-застройщика «Камастроя» не было. Он не препятствовал исполнению договора и не задерживал, но и не игнорировал нарушения в исполнении работ за взятки и откаты, а требовал их быстрого устранения.

«Неправомерные требования представителя ООО «Камастрой» Кичигина к АО «Стройтрансгаз» о принятии и оплате неподтвержденных и не оформленных в установленном порядке строительно-монтажных работ за ноябрь 2018 года, в нарушение требований договора и закона, не могут считаться правоохраняемыми интересами ООО «Камастрой» и как следствие поводом для того, чтобы принимать и давать взятки», - отмечает Моисеев. Он утверждает: суд выступил на стороне обвинения, фактически освободив ее от доказывания вины Вахрушева. Все сомнения в виновности Вахрушева истолкованы судов против него, а доказательства стороны защиты судом проигнорированы либо им не дано никакой оценки в Приговоре.

Адвокат и его подзащитный уверены: цель провокатора Кичигина проста - снять Вахрушева с должности, скрыть проблемы с выполнением подряда и прикрыть собственные махинации по заключенным контрактам. «Я не вымогал, не требовал и не получал от Кичигина коммерческий подкуп. Целью провокационных действий Кичигина являлось отстранение меня от исполнения обязанностей директора дирекции реализации проектов в регионе Пермский край АО «СтройТрансГаз», — заявлял 13 февраля подсудимый Александр Вахрушев.

Сам Дмитрий Кичигин, будучи руководителем компании «Камастрой», был не раз уличен в разнообразных нарушениях закона. В 2019 году президентский проект ОНФ «За честные закупки» выявил многочисленные нарушения в подрядных работах «Камастрой». Внимание активистов ОНФ тогда привлекли два объекта в Соликамске – реконструкция школы №13 и крытый ледовый каток. На момент проверки работы по школе были просрочены на полгода. К строительству катка фирма даже не приступала, хотя причитающие авансы все были получены в срок.

Кроме этого 43-летний бизнесмен и депутат Кичигин был судим ранее. За сокрытие денежных средств, за счет которых взимается недоимка с организации (статья 199.2 УК РФ), Соликамским городским судом в сентябре 2012 года Кичигин наказан штрафом в 250 тысяч рублей.