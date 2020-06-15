Мощность обогатительной фабрики «Карабашмеди» вырастет на треть

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15 июня 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Карабашмедь модернизирует обогатительную фабрику. Фото пресс-службы РМК

На заводе «Карабашмедь» запланирована масштабная модернизация, после которой мощности обогатительной фабрики вырастут на треть.

Как сообщает пресс-служба Русской медной компании, в структуру которой входит завод, фабрика перерабатывает шлак металлургического производства с получением медного концентрата и строительного песка. После проведения работ производительность фабрики составит 800 тысяч тонн шлака в год. Инвестиции в модернизацию обогатительной фабрики АО «Карабашмедь» превысят 750 млн рублей.

Комментирует генеральный директор АО «Карабашмедь» Андрей Ханжин: «Добиться такой производительности было одной из первостепенных экологических задач предприятия».

В рамках проекта в главном корпусе фабрики увеличится фронт флотации за счет установки дополнительных флотомашин, а в дробильном отделении установят еще одну дробилку большей производительности. Кроме того, будет построено дополнительное здание, в котором разместят оборудование для фильтрации песков и измельчения третьей стадии для получения сырья более высокого класса измельчения. Для фильтрации песков в новом здании также смонтируют два дисковых вакуумных фильтра.

Реконструкцию обогатительной фабрики АО «Карабашмедь» планируют завершить во втором полугодии 2022 года.