Кому нужна российская нефть? Европа переходит на альтернативные источники энергии

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13 июня 2020, 14:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

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ОПЕК++ продлило до августа решение о максимальном сокращении добычи нефти. При этом на рынок будут поступать дополнительные 1,2 млн баррелей в день (б/д) отказавшихся от их добровольного сокращения Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. Даже при наиболее благоприятных и возможных для России в настоящее время условиях на нефтяном рынке, в среднесрочной перспективе сырьевая структура экономики представляет серьезную угрозу.

Реальное сокращение нефтедобычи участниками ОПЕК++ на сегодняшний день составляет около 8,5 млн б/д. Еще примерно на 2 млн б/д снизилась добыча нефти в США.

Китай поддерживает спрос на нефть на довольно высоком уровне. Поднебесная пользуется моментом и на фоне сложной экономической ситуации запасается сверхдешевой нефтью впрок. Тем не менее, возможности хранения нефти в Китае ограничены и ожидается, что они будут исчерпаны уже к концу этого месяца.

Марка Brent в последние дни стоит порядка $41–42 за баррель, что на первый взгляд позволяет сводить российский бюджет без дефицита, но поскольку экспорт нашей нефти в мае сократился примерно на 15%, для «выхода в ноль» России нужна цена в $50 и более.

Главный вопрос заключается в том, при какой стоимости нефти остановится спад, а затем возобновится устойчивый рост ее добычи в США. Это и станет верхним пределом для стоимости нефти на ближайшие годы.

Тем временем Европа активно и небезуспешно занимается вопросом перевода автопарка на электродвигатель. Великобритания предполагает введение дотации в размере 6 тысяч фунтов стерлингов при утилизации машин с двигателем внутреннего сгорания и покупке электромобиля.

Евросоюз уже рассматривает возможность увеличения числа точек заправки электромобилей к 2025 году до 2 миллионов.

Германия собирается вложиться в разработку самолета на водородном топливе и инвестирует 2 миллиарда евро в реконструкцию муниципальных зданий с целью снижения ими потребления тепла. Правительство этой страны еще осенью 2019 года согласовало «Ключевые моменты для Программы защиты климата - 2030». Через 10 лет 65% потребления электроэнергии в Германии должно покрываться с помощью возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Уже за январь-май 2020 года ВИЭ выработали 56% всей электроэнергии страны, 32,7% всей электрогенерации дала ветроэнергетика, еще 9,9% - солнечная энергетика.

В Нидерландах в 2023 году планируют ввести в строй ветроэлектростанцию Hollandse Kust Zuid мощностью 1,5 ГВт, которая сможет обеспечить электроэнергией порядка 40% всех домохозяйств страны.

В то время, когда Европа, несмотря на трудности, движется по пути прогресса, перспективы сырьевой экономики России представляются весьма туманными.