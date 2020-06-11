Пандемия отбросила экономическое развитие России на пять лет назад

Аргументы Недели → Экономика 13+

11 июня 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

Специалисты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считают, что к концу текущего года мир столкнётся со второй волной эпидемии коронавируса. Если это действительно произойдёт, многие страны снова закроют свои экономики. Однако ряд государств откажутся от жёстких ограничительных мер даже в случае высокого уровня смертности.



К концу следующего года уменьшение доходов россиян может показать антирекорд за последние 100 лет, если не учитывать военный период. Такой сценарий будет иметь негативные последствия как для производственной, торговой сферы, так и для всего населения России.



Мировая экономика снизится на 6% по итогам текущего года. Сценарий постепенного затухания коронавируса не гарантирован. Если пандемия будет продолжаться и дальше, то на восстановление российской экономики уйдёт несколько лет.



Наиболее устойчивым государством к вирусным вызовам оказалась Южная Корея. Сокращение её ВВП составит чуть больше одного процента за год. Последовательная политика сдерживания распространения вируса позволила сократить ущерб экономике.



Специалист ОЭСР Лоранс Бун указала на нарушение экономической жизни людей по всему миру. Под угрозу поставлено здоровье народов и стабильность государств. Экономическая активность сократилась на треть, что явилось огромным потрясением.



