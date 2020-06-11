В Челиндбанке улучшены условия потребительского кредитования

Аргументы Недели → Экономика 13+

11 июня 2020, 09:41 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Челиндбанке снижены ставки по всем продуктам потребительского кредитования: кредиты на любые цели, кредиты на строительство и ремонт, кредиты в рамках зарплатных проектов, пенсионные кредиты, а также автокредиты. Оформить кредит можно по ставке от 11,4 % годовых. Ставки дифференцируются в зависимости от сроков кредитования, наличия обеспечения и факторов лояльности.

Так, льготные условия предоставляются клиентам с положительной кредитной историей, участникам зарплатных проектов Банка, сотрудникам аккредитованных и системообразующих предприятий, бюджетных организаций. При наличии кредитной карты Банка ставка по кредиту дополнительно снижается на 0,5 процентных пункта.

В рамках пенсионных кредитов скидка действует для клиентов, получающих пенсионные выплаты на счет, открытый в Челиндбанке.

Кроме того, увеличена максимальная сумма по ряду кредитов, предоставляемых без обеспечения.

Помимо новых, более привлекательных условий, остаются в силе и другие преимущества кредитования в Челиндбанке:

ü отсутствие обязательного личного страхования;

ü самостоятельный выбор заемщиком графика платежей (дифференцированный или аннуитет);

ü возможность рефинансировать кредиты, оформленные ранее в других банках и др.

Все условия по кредитам для физических лиц действуют также для владельцев бизнеса.

Для оформления кредита можно оставить онлайн-заявку – специалисты Банка перезвонят и подробно проконсультируют.

Подробные условия по всем кредитным продуктам – на сайте Банка.