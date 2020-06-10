Спад российской экономики: оценки экспертов

Аргументы Недели → Экономика 13+

10 июня 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

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Прогноз Всемирного банка (ВБ) на ситуацию в российской экономике резко ухудшился. По оценкам специалистов ВБ, Россию в этом году ждет экономический спад на 6%. В январе они ожидали по итогам 2020 года роста ВВП РФ на 1,6%, в апреле – падения всего на 1%.

По прогнозам ВБ, спад обусловлен скачком заболеваемости COVID-19 и падением цен на нефть. Однако есть еще более мрачные оценки. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования допускает, что по итогам года российская экономика может сократиться на 11%. Как отмечают специалисты, это произойдет в том случае, если глобальный спад достигнет 5%, цены на нефть марки Urals опустятся до 28 долларов за баррель, а карантинные ограничения растянутся на период до марта 2021 года. Худший вариант развития событий, по мнению экспертов, может привести к еще более серьезному кризису, чем в 2009 году.

В настоящий период карантинные ограничения в России смягчаются, но, тем временем, риск второй волны пандемии сохраняется. На случай, если все же этого не произойдет, Сбербанк оценивает спад в 4,2–4,5%.

«Всеобщий локдаун, запрет на работу многих предприятий – худшее, что случалось в российской экономике. Думаю, оценку Всемирного банка можно считать даже оптимистичной для России», – считает главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Тем не менее, многие эксперты отмечают вероятность падения российского ВВП к концу 2020 года на 5–6%.