Выход российской экономики из кризиса зависит от ситуации с COVID-19

Аргументы Недели → Экономика 13+

9 июня 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

фондовая биржа, pixabay.com

COVID-19 влияет на экономику РФ, так как пока есть ограничения, она к нормальной жизни не вернется. Такое мнение высказал доцент Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Петр Арефьев.

Если произойдет вторая волна коронавируса, она будет угрожатт восстановлению мирового хозяйства, экономика будет выглядеть совсем по-другому. Сейчас многие переходят на дистанционную работу, а деятельность сферы услуг получает такое количество ограничений, что она не сможет вернуться к той норме прибыли, которая была у нее в начале 2020 года. Это ставит под вопрос занятость и обеспечение населения России и других стран стабильным заработком, сообщает ФБА "Экономика сегодня".

"После того, как население будет вакционировано, мы сможем окончательно вернуться к нормальной жизни, а если посмотреть на экономику, индексы открытости, то перед нами далеко не самое страшное. Мы помним, как у нас просаживались биржи. Например, если все хорошо, покупать акции компаний можно только будучи суперпрофессионалом, а сейчас для этого хорошие возможности", - резюмирует Арефьев.