Минпромторг предложил запретить госзакупки масок за рубежом

Аргументы Недели → Экономика 13+

9 июня 2020, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]

маски, фото: pixabay.com

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило законопроект, запрещающий государственным и муниципальным органам закупать медицинские маски за границей до конца 2021 года.

Проект подготовленного министерством соответствующего постановления правительства РФ размещен 9 июня на портале законопроектов.

Проектом также предлагается запретить включать медицинские маски в один контракт с другими отдельными видами промышленных товаров с 1 июля 2020 года до конца 2021 года.

Исключение будет сделано для стран ЕАЭС.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что объем производства медицинских масок в России за период пандемии увеличился в 10 раз и на данный момент полностью покрывает внутреннюю потребность. В ведомстве считают, что среднесуточная потребность России в медицинских масках на сегодняшний день составляет около 6 млн штук в сутки. По планам министерства, к началу июля в стране объем производства этих изделий должен возрасти до 9,5 млн штук в сутки.

Академик РАН врач Юрий Беленков настаивает на том, чтобы россияне продолжали носить маски и не пренебрегали средствами индивидуальной защиты.