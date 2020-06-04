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Специалист заявил, что план по восстановлению экономики будут менять полтора года

, 15:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Специалист заявил, что план по восстановлению экономики будут менять полтора года
фото: pixabey

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил оперативно доработать общенациональный план по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Этот план был представлен им президенту России Владимиру Путину.

По словам экономиста Василия Колташова, план будет расширяться, и это главное, что следует понять из этой доработки. Однако он также отметил, что поправки будут вноситься на протяжении ближайших полутора лет.

"Есть моменты, неохваченные антикризисной политикой, и политика будет, скорее, реагировать на вызовы, чем действовать строго по плану, игнорируя все, что находится за пределами плана", - объяснил свою точку зрения эксперт.

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