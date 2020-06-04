В России ускорилось падение экономики

Аргументы Недели → Экономика 13+

4 июня 2020, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]

По сравнению с апрелем в мае экономические показатели опустились на 12%. Сократилось потребление электроэнергии, наблюдается спад загруженности «Российских железных дорог». Погрузка товаров снизилась по итогам последних пяти месяцев на 4,5%.



Индекс активности покупок свидетельствует об усилении падения экономики. Сегодня он равняется 32 баллам. Рост экономики начинается при 50 баллах.

Специалист Российского экономического университета имени Плеханова Анна Духон отмечает падение макроэкономических индикаторов во всех секторах. Бизнес не работает, люди продолжают сидеть в условиях самоизоляции, финансовые подушки сократились.



Оперативного восстановления экономики не произойдёт. Потребуются инвестиции, источником которых сегодня является только государство. Восстановление экономики лучше начинать, когда останавливается падение, считает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Сейчас экономическая система находится ещё в стадии погружения в кризис.



В таких условиях уровень безработицы может достичь 10%. Его увеличение приведёт к сокращению заработных плат и росту социальной напряжённости.

Чтобы избежать этого и стабилизировать экономическую систему государства, в первую очередь требуется сохранить хозяйственные связи в отдельных регионах, обеспечить население работой.



