Эксперт заявил, что состояние российской экономики хуже, чем в 90-е

Аргументы Недели → Экономика 13+

29 мая 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Финансист и основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group Андрей Мовчан оценил состояние экономики РФ на этапе выхода из ограничительных мер и сделал прогноз на ближайшее будущее.

Эксперт отмечает, что за период карантина потребительский спрос в России упал примерно на 30 процентов, и, по некоторым приблизительным данным, в мае ожидается его незначительный рост.

«Что касается других секторов, понятно то, что американцы называют Usual Suspects в данной ситуации, туризм рухнул почти к нулю. Отели в зависимости от категории упали от 60 до 99% использование номеров. Бокс-офис то, что называется, то есть весь интертеймент, всё развлечение, все билеты на спектакли и так далее – всё упало от 70 до 100%. Кафе и рестораны – от 60 до 100%. Почему эти 60 - они за счет еды на вынос. Покупки в офлайне упали больше, чем на 60%. Покупки в онлайне упали примерно на 15–20% притом, что покупки еды, конечно, выросли в целом. Покупки еды в апреле выросли в России примерно на 10%, в мае они оставались на примерно близком уровне. Люди, видимо, стали больше есть, потому что… не знаю, времени больше появилось», - отмечает Андрей Мовчан.

По словам финансиста, ВВП страны в годовом выражении сократился в апреле примерно на 3%.

«То есть это надо примерно умножить на 12. Где-то 35% российский ВВП потерял месяц к месяцу», - утверждает эксперт, отмечая, что «в 90-е годы такого падения месяц к месяцу, конечно, не было».

Андрей Мовчан предлагает дождаться данных за май и июнь:

«По первым прикидкам в мае мы, наверное, увидим минус 20–25% месяц к месяцу, имеется в виду к месяцу прошлого года - к маю. То есть мы добавим еще процента 2 к годовому падению. Это уже будет в целом где-то процентов 5 годового падения. И в июне, конечно, тоже какое-то падение будет. То есть если мы сейчас будем выходить из карантина плавно, то мы идем где-то от 8 до 10% годового падения ВВП».

Финансист считает, что для возвращения показателей экономики страны на докарантинный уровень может понадобиться больше года, с учетом того, что возможности торговли и потребления сильно упали из-за обрушения цены на нефть.