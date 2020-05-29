«Россети Кубань» обеспечили электроэнергией дома для детей-сирот

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29 мая 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Кубани в рамках краевой госпрограммы «Дети Кубани» Тимашевский филиал «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») выполнил техприсоединение новых жилых комплексов на 35 квартир для детей-сирот.

Специалисты подключили к электросетям два новых жилых комплекса для детей-сирот, один из которых, на 10 квартир, расположен в хуторе Беднягина, другой, на 25 квартир, – в станице Роговской Тимашевского района края. В этих домах энергетики установили две трансформаторные подстанции мощностью 63 и 160 кВа соответственно.

Перед подключением жилых комплексов к сетям энергетики провели строительство и реконструкцию участков линий 0,4 и 10 кВ, а также выполнили монтаж вводов и приборов учета. При строительстве воздушных линий использовали современный экологичный и безопасный в эксплуатации, более устойчивый к внешним воздействиям самонесущий изолированный провод. Все работы были проведены в максимально короткие сроки.

Государственная программа Краснодарского края «Дети Кубани» утверждена постановлением главы администрации Краснодарского края от 12 октября 2015 г. Она предусматривает предоставление субвенций муниципальным образованиям Краснодарского края на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями специализированного жилищного фонда. По информации минтруда и соцразвития Краснодарского края в 2020 году планируется приобретение 1 481 жилого помещения для детей-сирот.

Тимашевские электрические сети обслуживают территорию общей площадью более 9,3 тыс. кв. км с численностью населения свыше 300 тысяч человек. В зону обслуживания Тимашевских электрических сетей входят пять административных районов –Тимашевский, Каневской, Брюховецкий, Калининский, Приморско-Ахтарский. Основное оборудование филиала включает в себя 20 подстанций напряжением 110 кВ, 64 подстанции напряжением 35 кВ, 2339 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Протяжённость воздушных линий электропередачи составляет почти 10 тысяч км.