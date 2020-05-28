В правительстве РФ раскрыли детали плана по восстановлению экономики

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28 мая 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: калькулятор, pixabay.com

План по восстановлению российской экономики после введенных из-за пандемии коронавируса ограничений состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства в четверг, 28 мая.

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«Ключевая цель - повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения. Срок реализации плана – до конца 2021 года», - пояснили в ведомстве.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что на этой неделе работа над документом закончится.