В правительстве РФ раскрыли детали плана по восстановлению экономики

План по восстановлению российской экономики после введенных из-за пандемии коронавируса ограничений состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства в четверг, 28 мая.
«Ключевая цель - повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения. Срок реализации плана – до конца 2021 года», - пояснили в ведомстве.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что на этой неделе работа над документом закончится.