Грузия с «Газпромом» договорились

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26 мая 2020, 21:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

pixabay.com, газ

Цена газа для Грузии, зафиксированная в новых договоренностях между Тбилиси и "Газпромом", останется, как и была ранее при условии 100% выборки годового объема, сообщила пресс-служба газового концерна.

Власти Грузии пересмотрели действующий контракт с "Газпромом" и договорились о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%, сообщила ранее министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

"Цена газа для Грузии будет такой же, как и была ранее при 100% выборке годовых контрактных количеств. Теперь эти обязательства по отбору зафиксированы твердо", - сообщили в компании.