Грузия с «Газпромом» договорились

Цена газа для Грузии, зафиксированная в новых договоренностях между Тбилиси и "Газпромом", останется, как и была ранее при условии 100% выборки годового объема, сообщила пресс-служба газового концерна.
Власти Грузии пересмотрели действующий контракт с "Газпромом" и договорились о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%, сообщила ранее министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.
"Цена газа для Грузии будет такой же, как и была ранее при 100% выборке годовых контрактных количеств. Теперь эти обязательства по отбору зафиксированы твердо", - сообщили в компании.