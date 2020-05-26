Карантинная приостановка экономики всё равно испортила воздух

Аргументы Недели → Экономика 13+

26 мая 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]

Аналитическая служба FinExpertiza провела анализ состояния воздуха. Показатели за период с января по март текущего года стали наихудшими за последние пять лет.



Казалось бы, приостановка промышленного производства и экономики в целом должна была улучшить экологическую обстановку в стране. Однако крупный бизнес в условиях пандемии выступил за ослабление экологических ограничений, в результате чего было зафиксировано более 40 случаев загрязнения воздуха. Это на 57% больше количества выбросов по сравнению с 2019 года.



Серьёзная нагрузка на окружающую среду в первом квартале каждого года определяется пиком отопительного сезона. Больше всего от загрязнения воздуха пострадали Бурятия, Тыва, Хакасия, Иркутская область, Забайкалье. Несколько случаев загрязнения окружающей среды были вызваны авариями на предприятиях и в жилищно-коммунальных хозяйствах.



Правительство России уделяет большое внимание охране окружающей среды. Однако в ближайшее время внимание руководства страны будет сосредоточено не на экологии, а на экономике. Поддержка ранее разработанных экологических проектов пока не обсуждается. Отрицательное влияние на природу оказывают пластиковые и медицинские отходы, количество которых в условиях пандемии существенно увеличивается.



Руководитель FinExpertiza Елена Трубникова в интервью "Независимой газете" отметила, что рассчитывать на большую сознательность российских предприятий в условиях кризиса не приходится.



