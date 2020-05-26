Из Шереметьево деньги улетают в кипрский офшор ?

Аргументы Недели → Экономика 13+

26 мая 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели», Егор Кагарлинский ]

фото: соцсети

Формальные отписки - давняя наша беда. Кому не приходилось получать ответы от государственных органов, в которых сквозило плохо скрываемое «да отстань уже, налогоплательщик»? Кто не знает этого ощущения беспомощности, когда в ответ на абсолютно логичный запрос получаешь пол-листочка официозного текста, скрывающего за собой разве что приступ зевоты у подготавливавшего ответ сотрудника?

Впрочем, не все коту масленица - иногда подобная, простите за термин, «халтура» может дорого стоить зазевавшемуся ведомству. Нечто подобное произошло в истории с Федеральной антимонопольной службой и ее письменным подтверждением, которое теперь, согласно народной мудрости, топором не вырубить…

Ведомство попало в ловушку, подготовив отписку на запрос российской компании в отношении подозрительно слаженных действий двух юридических лиц из другой юрисдицкии. Чтобы было понятнее, для начала обрисуем ситуацию схематично, а потом уже углубимся в детали.

Итак, российская компания «А» (львиная доля собственников - российские акционеры-граждане, незначительный пакет, не влияющий на управление - за юридическими лицами, миллиардеров и олигархов в собственниках иметь не «посчастливилось») работает на рынке услуг. Ее конкурент - компания «Б-2» - находится в оффшорной юрисдикции, и является дочерним предприятием также оффшорной компании «Б-1».

То есть противостояние по линии Россия - Кипр, если позволите.

Компания «Б-1» регулирует рынок, на котором работают компании «А» и «Б-2», что подразумевает конфликт интересов. Прозрачной конкуренции не получается, и компания «А» вынуждена обратиться в Федеральную Антимонопольную службу, с рядом претензий, в том числе:

- Охрана компании «Б-1» затрудняет работу компании «А», что подтверждается видеозаписями с камер наблюдения

- Менеджмент компании «Б-1» выделяет необходимые для работы участки территории компании «Б-2», а на запросы компании «А» отвечает, что такая возможность отсутствует, что подтверждается утвержденными схемами и письмами

- В ответ на удивление компании «А», компания «Б-1» предлагает утратить самостоятельность и передать часть работы оффшору.

Такая себе детективная история, да? Собрав пакет подтверждающих документов - письма, диски с видеозаписями, схемы и прочую фактуру, компания «А» отправляет запрос в ФАС с просьбой разобраться. Проходят все сроки, и в ответ приходит небольшой PDF-файл, подписанный электронной подписью, содержание которого можно пересказать одной фразой…

Фразой «Ну, мы их спросили, они нам ответили, и мы подумали - а может вам и правда отдать часть своей работы оффшору?»

Занавес.

Ну, после такого заявления без подробностей не обойтись. Итак, речь идет об аэропорте Шереметьево, а именно - о его грузовых терминалах. Одна из компаний - акционерное общество «Шереметьево-Карго» - работает в аэропорту еще с прошлого века. Компания отечественная, принадлежит в основном акционерам-бывшим работникам, которых насчитывается более двух сотен, в общем - народное предприятие. Вторая компания - активизировавшийся после перехода аэропорта кипрскому оффшору «TPS Avia» терминал «Москва Карго». Цепочка собственников выглядит странно - терминалом владеет аэропорт Шереметьево, которым в свою очередь владеет какое-то «Шереметьево-Холдинг», принадлежащее в свою очередь уже оффшорной компании «TPS Avia».

«Шереметьево-Карго» десятки лет обладает своей собственной службой безопасности, самостоятельно досматривает грузы и имеет все необходимые сертификаты для этой работы. Претензий к компании в области безопасности найти в открытом доступе нам так и не удалось.

«Москва Карго» «защищена» другой оффшорной «дочкой» - «Шереметьево Безопасность». Претензий к ней только за последние несколько лет столько, что можно писать отдельный материал. «Шереметьево Безопасность» упустили угонщика микроавтобусов, допустили попадание агрессивного пассажира под шасси самолета (помните этот нашумевший инцидент?), пропускали вооруженных пассажиров на борт самолета… Если говорить про их взаимодействие с «Москвой Карго», можно вспомнить недавнюю странную историю с потерей золотых слитков, а также жалобы клиентов из интернета на пропажу из груза целых партий дорогих смартфонов.

Конфликт возник на основании требования аэропорта передать досмотр грузов обоих терминалов этой самой «Шереметьево Безопасность», на что руководство и сотрудники «Шереметьево-Карго» с недоумением ответили о, скажем мягко, не самой высокой целесообразности данного действия. Не говоря уже про все эти инциденты, как минимум такое действо негативно отразится на стоимости услуг компании для клиентов.

Юристы компании даже подготовили заключение, согласно которому такой договор будет банально незаконным, и может повлечь за собой претензии со стороны налоговых органов (не говоря уже о клиентах). Логика тут вполне очевидна - представьте, что у вас есть водительские права и вы хотите поехать на дачу, но сотрудник ГИБДД упорно предлагает Вам за деньги передать управление своей машиной своему родственнику-таксисту, у которого за прошлый месяц было с десяток аварий, а в случае отказа угрожает на каждом посту по полчаса проверять аптечку и огнетушитель…

И если бы это было просто переговорами! Камеры врать не будут - на одном из контрольно-пропускных пунктов аэропорта удалось заснять длинные очереди из транспортирующих грузы транспортных средств АО «Шереметьево-Карго». Очень похоже на намек - мол, подумайте, а то так будет и дальше.

Видеозаписи подшили в дело, и хотели было уже направить в ФАС, но решили добавить другой вопиющий случай. Компания долго и безуспешно обращалась в администрацию аэропорта с просьбой выделить стоянки для оперативного обслуживания самолетов, каждый раз получая ответы в духе «у нас нет такой возможности». Ну, на нет и суда нет - думали сотрудники «Шереметьево-Карго», отправляя все новые запросы…

…и каково же было их удивление, когда им по почте пришла итоговая схема расстановки спецтехники, где черным по белому были указаны стоянки для грузового терминала. Грузового терминала «Москва Карго»!

То есть, для своей дочерней компании аэропорт стоянки нашел запросто, а для многие годы работавшей в порту компании «Шереметьево-Карго» «нет возможности»! Разумеется, такую улику просто грех было не приложить к обращению в антимонопольный орган.

Отправив жалобу, в компании особо не сомневались в результате - уж больно мощная доказательная база подобралась. Понимаете ли, если у вас из квартиры вор украл телевизор, но не заметил камеры, которая подтверждает, что преступник - Ваш сосед, у Вас не будет особых сомнений, что участковый справится с таким пустяковым делом.

Но вы сильно удивитесь, если участковый пришлет письмо со словами «А я спросил у него, а он ответил что это не он, а я спросил - а точно не ты? - а он ответил - точно не я!». Абсурд? Как выяснилось, ни капли.

ФАС действительно ответил, что согласно ответу аэропорта Шереметьево, компании «Шереметьево-Карго» (обладающей, напомним, всеми сертификатами и лицензиями, и обеспечивающей безопасность на протяжении десятков лет) предлагалось платить деньги «дочке» аэропорта за досмотр. А она, мол, отказалась…

Про стоянки ответили еще проще - мол, у вас же есть какая-то территория? Ну вот, чем вам не стоянки! В то, что запрашивались именно оперативные места на перроне, которые помогают затратить меньше человеческих и технических ресурсов на работу (а значит - позволить снизить тарифы для клиентов), никто вникать не стал. Как и не удивился, что одному из терминалов эти самые стоянки запросто выделили.

Зато потом все громко удивляются росту цен на билеты, или на товары, которые из-за логистических издержек дорожают на ровном месте…

Впрочем, в итоге такой ответ действительно стал ловушкой для ведомства. Потому что тут какие варианты? Или Федеральная Антимонопольная служба просто не смогла профессионально выполнить свою функцию оставшись в дураках, или… Додумывайте сами. Только как по мне, этот пример очень ярко показывает, почему такая большая доля остается в руках оффшоров и олигархов, и кто непосредственно проводит их интересы.

Но теперь уже собранную компанией фактуру и доказательства вместе с этим странным ответом компания «Шереметьево-Карго» планирует направить в Прокуратуру. И, будем надеяться, там внимательнее отнесутся к спору народного предприятия с могучим кипрским оффшором.