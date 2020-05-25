Эксперт опроверг прогнозы по ценам на газ ниже нуля

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25 мая 2020, 21:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Игорь Юшков опроверг прогнозы, что цены на природный газ на европейском рынке могут упасть ниже нуля.

Он отметил, что цены ближе к осени на газ действительно упадут в тех контрактах, где есть нефтяная привязка, но ниже нуля опускаться стоимость газа не будет.

«Эксперты обращают внимание на то, что произошло на нефтяном рынке, но там торговля идет фьючерсами, а в газовой сфере фьючерсов фактически нет в таком формате, как на рынке нефти. Поэтому цены не могут уйти ниже нуля. Так что это бестолковые разговоры. Но то, что цены упадут ниже текущих котировок, это вполне возможно именно на европейском рынке, что для России довольно болезненно, так как рынок сбыта – это Европа», - пояснил аналитик.