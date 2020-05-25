Малый и средний бизнес оказались под угрозой банкротства

Аргументы Недели → Экономика 13+

25 мая 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]

В условиях пандемии предприятиям малого и среднего бизнеса угрожает банкротство. Компании теряют экономические связи, за товары и услуги не поступает оплата. Многие бизнесмены не могут выплатить зарплату своим сотрудникам. В пресс-службе уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова сообщили о катастрофическом положении малых и средних предприятий.



Бизнес теряет платёжеспособность, подрывая стабильность функционирования производственных цепочек. Поддержка государства не решает проблемы, из-за того, что многие не могут войти в число пострадавших от пандемии согласно утверждённому правительством перечню. Предложенные государством меры поддержки в большей степени оказались либо невостребованными, либо ими невозможно воспользоваться.



Член генерального совета «Деловой России» Сергей Гебель сообщил о вероятной волне банкротств малых и средних предприятий уже к концу года, если ситуация не восстановится. По опыту предыдущих кризисов известно, что когда государственные предприятия допускают просрочки, нижестоящие компании сразу впадают в кризисное состояние. Малые фирмы "уходят в минус", - отмечает эксперт.



Перспектив увеличения внутреннего спроса и экспорта после отмены режима самоизоляции нет, поэтому можно ожидать эффект отскока экономики. Это повлечёт снижение налоговых доходов, уменьшение ВВП, рост безработицы.



