К концу года число безработных в России может превысить 10 миллионов человек

Аргументы Недели → Экономика 13+

21 мая 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

За последние десять дней в России число официально зарегистрированных безработных выросло более чем на 200 тысяч человек. В настоящее время общее количество трудоспособных людей, оставшихся без работы, составляет 1,6 миллионов.

При таких темпах роста число официально зарегистрированных в службах занятости безработных очень скоро может перевалить за 2 миллиона человек. В последние годы общее количество безработных было в 4-5 раз больше числа официально зарегистрированных. Если это соотношение сохранится, то численность ищущих работу граждан может превысить 10 миллионов, что значительно выше показателей кризисного 1998 года.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что в мае и июне рост числа официально зарегистрированных безработных продолжится. В правительстве ожидают, что к концу года на учете в службах занятости будут стоять 2,5 миллиона человек, а общее количество безработных, согласно методике расчета Международной организации труда (МОТ), может достичь 5,3 миллионов.

Нарастание безработицы отражается и в данных социологических опросов. Левада-Центр сообщает, что в апреле 2020 года треть респондентов, в семье которых есть занятые, ответили, что их лично или членов их семьи уже затронула проблема уменьшения заработной платы. Еще четверть респондентов столкнулись с задержкой выплаты зарплаты (25%) и увольнениями (26%).