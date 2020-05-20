Программа долгосрочного вранья не принесла россиянам ничего хорошего

Аргументы Недели → Экономика 13+

20 мая 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

Пришло время окончания государственной программы «Стратегия-2020». В ней зафиксированы важнейшие социально-экономические цели государства. Среди них не то что не исполнено ни одной – даже сайт программы заброшен: в 2020 г. мы видим там анонсы событий июня-июля неизвестно какого года, среди документов 21 «экспертной группы» последние обновления датированы маем 2012-го. Откуда у чиновников уверенность, что за итоги работы с них никто не спросит?



Концепции долгосрочного развития (КДР) внедряли и руководители на местах, уловившие главный принцип: чем дальше цель, тем меньше ответственности за очередной провал. «Стратегия-2020» разрабатывали более 1000 экспертов с 2006 года. Окончательный текст КДР утвердили только в ноябре 2008 г., когда Россию начали накрывать последствия мирового экономического кризиса, что делало всю стратегию неактуальной. Но вслух об этом никто из умных спецов не высказывался, продолжая отрабатывать гонорары. На первом этапе до 2012 г. ожидалось достичь роста ВВП на 37–38%, производительности труда – на 40–41%, реальных располагаемых доходов населения – на 53–54%. Без лупы заметно, что этих показателей России не удалось достичь по сей день. Падение ВВП в 2009 г. составило 7,8%, в 2015 г. – 3,7%. Даже с учётом сомнительных (чересчур оптимистичных, по мнению ряда экспертов) оценок Росстата, наша экономика набрала в 2009–2019 гг. от силы 8–9%. Средняя зарплата и вовсе упала. Цены в магазинах выросли в разы.



Зачем тогда нужны экономические стратегии, если нет даже попытки их исполнять? Если никто не несёт ответственности за их провал?



Сегодняшние экономисты на голубом глазу обещают сформировать программу, при которой ВВП будет ежегодно увеличиваться на 8%, производство – на 10%, а инвестиции в основной капитал – на 15%. Россия в ближайшие годы может осуществить рывок в авиастроении, ядерных технологиях, создании программного обеспечения. Очередное враньё.



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