Экономист объяснил, почему начали расти цены на золото

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19 мая 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

Мировые цены на золото растут на фоне негативных прогнозов по ситуации в экономике США. Цена июньского фьючерса на золото выросла на 0,97% (на 17 долларов), до 1773,3 долларов за тройскую унцию. Экономист Василий Колташов, в свою очередь, объяснил, почему начали расти цены на золото.

По мнению специалиста, "рост цены на золото – это выход из доллара".

"Получив возможность с минимальными потерями выйти из мусорных бумаг, игроки движутся в более безопасную сторону – золота, которое является классическим убежищем. Российская экономика в этой ситуации оказывается в несколько лучшем положении: несмотря на глобальную рецессию мы можем использовать проблемы в финансовой системе Запада", - объяснил Василий Колташов.