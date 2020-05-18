Эксперты прогнозируют постепенное восстановление нефтяного рынка

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18 мая 2020, 20:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Специалисты прогнозируют восстановление нефтяного рынка после краха котировок в апреле. В качестве драйверов роста они советуют рассмотреть сразу несколько причин.

Уточняется, что нужно посмотреть на количество буровых установок в стране: с апреля их число сократилось в два раза — 258 штук по итогам прошлой недели против 562 штук.



Также стоит обратить внимание и на нынешний курс доллара.



«На текущей неделе не ожидается иных запланированных событий, способных резко воздействовать на курс. Наиболее вероятно, что он сохранится в основном в пределах диапазона 72,1–74,5 рубля за доллар», - рассказал аналитик Марк Гойхман.