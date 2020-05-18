Российские резервы из государственных бумаг США переводят в золото

Аргументы Недели → Экономика 13+

18 мая 2020, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]

Россия за последние месяцы значительно сократила объём вложений в государственные ценные бумаги США. Вместо этого предпочтение отдаётся золоту, доля которого на международном рынке продолжает расти. Чтобы поддержать рубль, Центральный Банк продаёт валюту внутри страны.



Экономисты предупреждают, что поддержка не может длиться бесконечно. Летом один доллар будет стоить порядка 80 рублей. Общий объём вложений в государственные бумаги США в мире сократился на 250 миллиардов долларов. Сегодня их объём составляет 6,6 триллиона, большая часть которых принадлежит центральным банкам государств и их правительствам.



Эксперты считают, что уменьшение интереса к государственным бумагам США вызван снижением их доходности из-за пандемии. При этом отечественная валюта также будет слабеть. После снижения карантинных мер, рост потребления импортной продукции начнёт увеличиваться, что будет сопровождаться давлением на рубль.



Тёплая зима, снижение спроса на голубое топливо в ЕС также негативно оказывает влияние на российскую валюту. Преимущество монетарного золота заключается в возможности оперативного конвертирования его в любую иностранную валюту. При этом драгоценный металл хранится не за рубежом, а в нашей стране в специализированных хранилищах.



