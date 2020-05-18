Фермеры и пивовары Франции терпят крах из-за карантина

Аргументы Недели → Экономика 13+

18 мая 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

Из-за закрытия ресторанов, кафе французские фермеры и пивовары не знают, куда девать свою продукцию. Владельцы хозяйств по выращиванию картофеля признаются, что урожай в этом году сгниёт. Это приведёт к колоссальным убыткам.



Некоторые фермеры решили распродать картофель в близлежащие сёла с большой скидкой. Однако таким способом удастся избавиться только от нескольких центнеров. В Национальном союзе производителей картофеля уже выступили с заявлением о катастрофе в сельскохозяйственной сфере. Общий ущерб фермеров может составить порядка 200 миллионов евро.



В крайне тяжёлом положении оказались и пивовары Франции. Пока закрыты предприятия общепита пиво начинает терять срок годности. Из-за запрета проведения массовых мероприятий, торжеств и свадеб пивовары не могут продать ни одного литра своего продукта. В канаву придётся вылить около десяти миллионов литров пенного.



Некоторые земледельцы ищут оригинальные выходы из кризиса. Так, выращенная свёкла отправляется на заводы по производству спирта, который особо востребован для производства антисептических средств.



