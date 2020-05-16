Аналитик Игорь Юшков рассказал, почему отказ Польши от транзитного договора выгоден «Газпрому»

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16 мая 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

pixabay.com, нефтяная вышка

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил полученные "Газпромом" преимущества от разрыва сделки с Польшей. Проблем нет, просто стороны переходят на новую систему взаимодействия.

Энергетической компании не обязательно подписывать новый долгосрочный договор для продолжения транзита газа через территорию Польши. Теперь поляки будут разыгрывать лоты на право транзита на аукционе. Первый раунд уже был, и "Газпром" получил лоты на транзит газа на третий квартал 2020 г. При этом цена прокачки для компании осталась примерно на том же уровне, что и ранее, поскольку "Газпром" - единственный участник этого аукциона. Новые взаимоотношения даже удобны для компании. Теперь можно покупать столько лотов на прокачку, сколько надо "Газпрому", исходя из текущего уровня потребления газа в Европе.

Договор на транзит газа России через Польшу истекает 17 мая. Польская сторона отказалась его продлевать. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь "Газпрома" Сергей Куприянов.