Экономисты пророчат появление первых долларовых триллионеров

Основатель Amazon Джефф Безос может стать триллионером. Это будет первый в истории долларовый триллионер. Таковы прогнозы экономистов.
Прогнозы составлены на основании статистики. Сейчас состояние Джеффа Безоса оценивается в 144 миллиарда долларов.
Вместе с тем, каждый год капитал основателя Amazon растет на 34 процента. Этот прирост отмечается стабильно в течение последних пяти лет.
Такими темпами Безос может заработать первый триллион долларов уже через шесть лет. На прирост капитала предпринимателя не повлияла даже пандемия коронавируса.