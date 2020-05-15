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Экономисты пророчат появление первых долларовых триллионеров

, 20:57 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: comparisun.com

Экономисты пророчат появление первых долларовых триллионеров
фото: pixabay.com

Основатель Amazon Джефф Безос может стать триллионером. Это будет первый в истории долларовый триллионер. Таковы прогнозы экономистов.

Прогнозы составлены на основании статистики. Сейчас состояние Джеффа Безоса оценивается в 144 миллиарда долларов.

Вместе с тем, каждый год капитал основателя Amazon растет на 34 процента. Этот прирост отмечается стабильно в течение последних пяти лет.

Такими темпами Безос может заработать первый триллион долларов уже через шесть лет. На прирост капитала предпринимателя не повлияла даже пандемия коронавируса.

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