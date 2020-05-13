Последствия пандемии в России: безработица набирает обороты

Аргументы Недели → Экономика 13+

13 мая 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

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Владимир Путин сообщил, что по последним данным число официально зарегистрированных безработных в России достигло 1 миллиона 400 тысяч человек - это в два раза выше уровня начала апреля. Раньше уровень зафиксированной безработицы был в разы ниже существующего: люди предпочитали самостоятельно искать новое место, теперь же служба занятости стала для многих шансом получить средства к существованию.

По оценкам Института экономической политики (ИЭП) им. Е.Т. Гайдара, только за один апрель на российских промышленных предприятиях произошло такое сокращение занятости, которое в кризис 2008 года достигалось в течение шести месяцев.

«У нас всегда уровень зарегистрированной безработицы существенно отличался от уровня безработицы, рассчитываемой по методологии МОТ. С марта ситуация кардинально изменилась: оказавшись без дохода и перспектив найти работу, граждане обращаются к последней надежде получить хоть какие-то средства к существованию - в службу занятости», - отмечает доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По ее прогнозу, не исключено, что до конца года уровень зарегистрированной на биржах труда безработицы может составить около 10%. Ранее глава Минтруда Антон Котяков, комментируя экспертные прогнозы, допустил возможность увеличения числа незанятых россиян до 5-6 миллионов по окончании пандемии.

Те работники, которые не могут трудиться удаленно, оказались перед сложным выбором - чем они готовы рисковать в условиях коронавирусного кризиса: здоровьем или рабочим местом.

«Работник, как правило, предпочтет работу, но с использованием, если это возможно, защитных мер: масок, перчаток, дистанцирования, дезинфекции. Думаю, что и у работодателя, и у государства примерно такие же интересы. В противном случае экономика может просесть не просто сильно, а очень сильно. Ровно так же с доходами населения. А это чревато очень большими политическими рисками», - считает профессор Высшей школы экономики Евгений Гонтмахер.

По мнению многих экспертов, те меры, которые сейчас предлагаются властями для поддержки занятости, не являются достаточными. По мнению профессора Евгения Гонтмахера, требуется более длительное освобождение от налогов представителям малого и среднего бизнеса, а также увеличение прямой денежной помощи населению.