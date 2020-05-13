Что на экспорт? Ресурс российской земли исчерпывается быстрее нефтересурса

Аргументы Недели → Экономика 13+

13 мая 2020, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

Мировой экономический кризис будет углубляться, это не вызывает сомнений. Даже если цена на нефть оправдает ожидания нашего правительства, с нынешней российской экономикой мы далеко не уедем. Реально ли пересоздать её в кратчайшие сроки? Знаменитый уральский фермер, председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий МЕЛЬНИЧЕНКО уверен: да, реально.



Нефть в экспортном потоке заменить России нечем. Мельниченко обращался в «Сколково»: «Можно ли приобрести какую-нибудь вашу продукцию? Любую!» Нет, никакой продукции за все эти годы не создано. И, ясное дело, в ближайшее время создано не будет.



Может быть сельское хозяйство спасёт российскую экономику? И тут у Мельниченко нескрываемый пессимизм: страна себя успокаивает, будто она рекордсменка. Между тем Нидерланды, чьи земельные ресурсы уступают ресурсам Краснодарского края в два с половиной раза, экспортируют в четыре раза больше сельхозпродукции, чем вся Россия. Нидерланды тюльпанами торгуют, говорят мне. А кто мешает Краснодарскому краю торговать тюльпанами? Наша земля используется совершенно нерационально. К тому же важно понимать: мы не просто продаём зерно, мы продаём ресурс своей земли, который исчерпывается быстрее нефтересурса. Вбухиваем удобрения, чтобы плодородие не утрачивалось, но тем самым лишь отсрочиваем истощение – через 30–50 лет мы получим пустыню, которая потребует невероятного объёма вливаний. Чтобы этого не было, необходим севооборот.



В глобальном плане известный фермер считает, что государство усложняет нам жизнь для того, чтобы мы остановили любую деятельность. "Имею в виду не только фермеров, но и городской малый бизнес, которому чинят препятствия, и дальнобойщиков, которых душат «Платоном». Думающий человек, умеющий принимать решения, опасен для такой власти. Мы должны быть бедными, голодными и желательно глухонемыми, а они – продавать нефть и мнить себя героями труда".



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